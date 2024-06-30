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"Фавориты Евро" пропускают от Словакии - 0:1. ВИДЕО
Англия - это Италия?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Прямо сейчас происходит матч 1/8 финала Евро между сборными Англии и Словакии. На 25-й минуте счет открыли словаки.
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Шранц воспользовался передачей Стрелеца, вбежал в штрафную Англии, избавившись от защитников и пробил мимо вратаря в левый нижний угол.
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