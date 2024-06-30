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Грузинский бизнесмен готов выплатить сборной Сакартвело самые большие премиальные в истории футбола
Вознаграждение за выход в плей-офф – не последнее в планах олигарха
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили уже выделил национальной команде 10 млн евро призовых за участие в ⅛ финала. Отмечается, что политический деятель готов повысить премиальные в случае выхода "крестоносцев" в следующий этап.
Если коллектив выиграет трофей, то бизнесмен готов предоставить вознаграждение в 50 млн. Подобных призовых никогда не было в истории футбола.
Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе сообщил, что команда уже получала обещанные 10 млн евро. Он добавил, что игрокам не требуется дополнительной мотивации, но такая поддержка имеет значение.
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