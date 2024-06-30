Грузинский бизнесмен готов выплатить сборной Сакартвело самые большие премиальные в истории футбола

Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили уже выделил национальной команде 10 млн евро призовых за участие в ⅛ финала. Отмечается, что политический деятель готов повысить премиальные в случае выхода "крестоносцев" в следующий этап.

Если коллектив выиграет трофей, то бизнесмен готов предоставить вознаграждение в 50 млн. Подобных призовых никогда не было в истории футбола.

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе сообщил, что команда уже получала обещанные 10 млн евро. Он добавил, что игрокам не требуется дополнительной мотивации, но такая поддержка имеет значение.