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Евро-2024. Англия – Словакия 2:1. Саффербол Саутгейта каким-то чудом проходит дальше

ЕВРО-2024
Обновлено

Словаки были на расстоянии одной минуты от главной сенсации этого чемпионата Европы

Евро-2024. Англия – Словакия 2:1. Саффербол Саутгейта каким-то чудом проходит дальше

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Гарета Саутгейта провела просто ужасный групповой турнир и пусть результат и итоговый выход с первого места не вводит вас всех в заблуждение. Безыдейный, трусливый и банально постный футбол в исполнении сборной "трех львов" уже давно стал визитной карточкой этой сборной, но когда в твоем составе есть множество звезд мирового футбола, играть таким образом - это преступление против нашего любимого вида спорта.

Выход в 1/8 был ожидаемым для англичан, однако для команды Франческо Кальцони это уже стало неплохим достижением, все благодаря их победе над Бельгией еще в первом туре группового этапа. Несмотря на то, что вышли в плей-офф словаки со скрипом, их стиль и сильные качества были очевидными. Был лишь вопрос, не изменят ли они своему стилю в матче против такого именитого соперника? Нет, как оказалось, не изменили.

Саутгейт в очередной раз обошелся без значительных изменений в своем составе, все те же люди и замечательный Кобби Мейну в центре поля, который качественно выделяется на фоне всех партнеров по команде, несмотря на то, что широкая общественность узнала о таком имени лишь несколько месяцев назад.

Евро-2024. Англия – Словакия 2:1. Саффербол Саутгейта каким-то чудом проходит дальше - изображение 1

Первый тайм стал настоящей катастрофой для Англии. Все то, что мы видели раньше, все ошибки и неудачи этой команды в прошлых матчах возвели в абсолют на этом отрезке. Словакия не боялась своего соперника и это было самое важное: они стремительно вылетали в собственные атаки, не боялись обыгрывать даже один в один и за счет умных забеганий разрывали оборону "трех львов". Несколько моментов завершились неудачными ударами, некоторые были заблокированы, но то, что они создали на 25-й минуте, остановить было невозможно.

Простой заброс вперед и борьбу за верховой мяч выиграл Юрай Куцка, который сбросил круглого на Стрелеца, который выдержал гроссмейстерскую паузу и дождался открывания Шранца, четкая передача на Ивана и это 1:0. У кого повернется язык сказать, что это несправедливо?

Да, к концу тайма словаки перестали такими силами лететь в атаки, ведь счет им позволял, а что же в это время мы увидели от Англии? Да ничего. Вот буквально ничего, ни одного удара в створ ворот за тайм, безыдейные подачи и даже стандарты им не помогали, ведь в составе нет Магуайра. Казалось, что изменений стоит ожидать во втором тайме, но и перед его стартом мы не увидели никаких изменений от главного наставника Англии.

В начале второй половины встречи англичане все же нашли свой момент, когда соперники откровенно потеряли Триппьера и его забегание и точный пас на пустые ворота Фодену принес результат. Ну все, сравняли? Нет, вингер "Манчестер Сити" был в офсайде и здесь хочется его покритиковать за это, ведь чувствовать момент нужно, это была его ошибка.

Евро-2024. Англия – Словакия 2:1. Саффербол Саутгейта каким-то чудом проходит дальше - изображение 2

Впоследствии мы увидели замену от сборной Англии и на поле вышел Коул Палмер, который неплохо проявил себя в конце прошлого матча со словенцами. Это означало, что Сака пойдет на позицию левого винг-бека, ведь поле покинул Триппьер. Стала ли команда выглядеть как-то интереснее в атаке? Возможно, немного. Но это не стало переворотом всей игры. Самый опасный шанс от сборной "трех львов" произошел на 78-й минуте, когда Кейн после подачи со штрафного от Фодена не сумел попасть в створ ворот Дубравки. Впоследствии был еще один классный момент после удара из-за пределов штрафной площади от Райса, на добивании Кейн сыграл неудачно.

Что интересно, словаки не отходили в откровенный автобус и не скапливались перед собственными воротами, они всегда играли сбалансировано, хотя и с прицелом на отстаивание результата. Команда Кальцони была готова вылететь в контратаку при первой возможности.

Время шло, атаки англичан имели все меньше идей и последовательностей и когда казалось, что их наконец заслуженно выбрасывают из этого турнира, свою команду спас Джуд Беллингем. Вброс из аута, выиграл воздух в штрафной Марк Гейи, он сбросил его дальше и ударом боковыми ножницами полузащитник мадридского "Реала" отправил мяч в угол ворот Дубравки. 1:1 за минуту до конца компенсированного времени. В тот момент стало откровенно жаль словаков.

Евро-2024. Англия – Словакия 2:1. Саффербол Саутгейта каким-то чудом проходит дальше - изображение 3

А на экстра-таймы словаков просто уже не хватило, в основном в физическом плане, игроки банально устали и уже на первой минуте пропустили гол от Кейна. Сначала Эзе пытался пробить по мячу, который вынесли подальше от штрафной площадки после углового, круглого перевел дальше Айвен Тоуни и Кейн в нескольких метрах от ворот перевел его в сетку ворот. 2:1.

До конца игры словаки пытались отыграться, но не хватило свежести в ногах, а сборная "трех львов" довела дело до логического завершения. Скрип, с которым главный фаворит Евро прошел скромную Словакию, слышали и на Туманном Альбионе. Очередная порция критики для Саутгейта уже готова. Дальше Швейцария и этот матч, вполне вероятно, может стать последним для Англии на турнире.

Евро-2024, 1/8 финала

Стадион: "Фелтинс Арена" (Гельзенкирхен)

Главный судья: Халил Умут Мелер (Турция)

Англия — Словакия 2:1 (после экстра-таймов)

Голы: Беллингем (90+5), Кейн (91) — Шранц (25)

*На 50-й минуте гол Фила Фодена был отменен из-за офсайда

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гейи, Триппьер (Палмер, 66) — Мейну (Эзе, 84), Райс — Сака, Беллингем (Конса, 106), Фоден (Тоуни, 90+4) — Кейн (Галлахер, 106)

Словакия: Дубравка — Пекарик (Тупта, 109), Вавро, Шкриньяр, Ганцко — Куцка (Беро, 82), Лоботка, Дуда (Бенеш, 82) — Шранц (Дембер, 90+3), Стрелец (Боженик, 61), Гараслин (Суслов, 61)

Предупреждения: Гейи (3), Мейну (7), Беллингем (17) — Куцка (13), Шкриньяр (45+1), Пекарик (77), Вавро (108), Дембер (114)

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Англия Словакия Гарет Саутгейт Евро 2024 Франческо Кальцона
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1 голосов
Комментарии
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355547 (Запорожье)
01.07.2024 в 06:01
Да тренер сборной Англии, сильно упрощает игру своей команды, он сильный прагматик
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Комментарии 20
355547 (Запорожье)
01.07.2024 в 06:01
Да тренер сборной Англии, сильно упрощает игру своей команды, он сильный прагматик
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0
0
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
01.07.2024 в 04:23
Свідки генійства Сірьйожі і його друга Пазіка замінусували тут усих нафіг !
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
01.07.2024 в 00:47
Англия победу не заслужила. Но Беллингем - заслужил. А вот Саутгейт - это зануда похуже Реброва. Очень надеюсь, что Швейцария урок футбола им преподаст.
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1
1
Будєм разбіратся (Київ)
01.07.2024 в 00:35
Англія дуже нудна команда , але інколи такі перемагають на великих турнірах. Головне надійно в захисті , а там щось Кейн , Белінгем і Фоден придумають. Сьогодні ледве пролізли , але віддаю належне словакам , чіплялись за результат як могли і заслужили на респект
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0
0
Andrumas (Düsseldorf)
30.06.2024 в 22:40
Словаки сама стабильность. Все матчи как под копирку! В первом тайме забивают гол, во втором вообще ничего - отбиваются как могут, защищая результат. Но футбольный бог есть и за договорняк им воздалось! А англичан ждёт куда более серьезный и солидный соперник
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3
1
ymscik (Херсон)
30.06.2024 в 23:03
Ещё румыны должны поплатиться за договорняк.
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2
1
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scorpius (Ck)
30.06.2024 в 22:25
Словакам респект, не хватило буквально пары минут чтоб пролезть в 1/4. Тем интереснее будет наблюдать, смогут ли швейцарцы прибить англов так же, как итальяшек.
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3
2
Mexxxxx (Просяная)
30.06.2024 в 23:48
Та конечно смогут. Там машина, а тут ни рыба на мясо, как и итальянцы.
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2
1
Romerik (YNWA)
30.06.2024 в 22:13
Дивлюся на Англію і бачу Україну. Дві катастрофи в плані гри, два песпективних склади (кожен для своєї країни) і два оленя на тренерській бровці
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5
3
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Вarcelinius
30.06.2024 в 23:56
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0
1
Будєм разбіратся (Київ)
01.07.2024 в 00:31
Наш склад сильно переоцінений. Хороші гравці , але не більше. Але щодо тренерів, повністю згоден
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0
1
balamyt (Boston)
30.06.2024 в 22:04
Словаки достойно прошли свой путь ..обыграв по пути Бельгию .ПРАВДА дожать Ангрию сил и мастерства не хватило...но если вспомнить как позорно СБУ проиграло той же Англии на ЕВРО 2020 ..0-4 были вопросф и к Шевченко ..Я АПЛОДИРУЮ словакии стоя...Хорошо бились и достойно проиграли...разрекламированную сб. Анрлии..они как и сб. Италии меня разочаровали..А СБУ нужно наконец определится со схемой игры и наигрывать опрелеленный состав...Звездность отдельных игроков нужно похоронить и работать каждому. на команду а не себя..Доверие к Реброву пошатнулось но коль ему Шевченко доверил СБУ то и должен спрашивать более строго..а ляпы Реброва с составом были очевидны всем.
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2
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
30.06.2024 в 21:54
Вершник без голови . Аби не два великих індивідуальностей , зірна королівства нагадала рівень зб України . Саутгейт - ребров ще той !
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metall5291 (Kharkiv)
01.07.2024 в 00:44
100 % про Саутгейта
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Spokoyno (Київ)
30.06.2024 в 21:48
Герой матчу Беллінгем чи Кейн, ще можна посперечатися А от антігерой ФОЛДЕН! Це ж треба коли і партнер з м'ячем і захисник перед тобою, а ти залазиш туди куди не треба Та марнуєш так важко створений момент!
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1
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.06.2024 в 21:42
тягомотные алени
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3
Alexad (Кропивницький (Киров)
30.06.2024 в 21:41
Ми ще на Реброва щось кажемо... Це ж треба з найкращим складом напевно на евро так грати, це просто сором.
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5
2
vlotko (Броди)
30.06.2024 в 22:43
Вартість футболістів Англії в 10 раз більша вартість гравців Словаччини.
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1
355547 (Запорожье)
01.07.2024 в 05:54
Реброва ещё понять можно, а Саутгейта как то не получается, он упрощает игру команды очень сильно, и прагматизм зашкаливает, хотя состав не сравнить, со сборной Украины
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0
355547 (Запорожье)
01.07.2024 в 05:58
Реброва ещё понять можно, а Саутгейта как то не получается, он сильно упрощает игру команды, и его прагматизм зашкаливает, а возможности по кадрам не совместимы, со сборной Украины
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.