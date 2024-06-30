Евро-2024. Англия – Словакия 2:1. Саффербол Саутгейта каким-то чудом проходит дальше

Команда Гарета Саутгейта провела просто ужасный групповой турнир и пусть результат и итоговый выход с первого места не вводит вас всех в заблуждение. Безыдейный, трусливый и банально постный футбол в исполнении сборной "трех львов" уже давно стал визитной карточкой этой сборной, но когда в твоем составе есть множество звезд мирового футбола, играть таким образом - это преступление против нашего любимого вида спорта.

Выход в 1/8 был ожидаемым для англичан, однако для команды Франческо Кальцони это уже стало неплохим достижением, все благодаря их победе над Бельгией еще в первом туре группового этапа. Несмотря на то, что вышли в плей-офф словаки со скрипом, их стиль и сильные качества были очевидными. Был лишь вопрос, не изменят ли они своему стилю в матче против такого именитого соперника? Нет, как оказалось, не изменили.

Саутгейт в очередной раз обошелся без значительных изменений в своем составе, все те же люди и замечательный Кобби Мейну в центре поля, который качественно выделяется на фоне всех партнеров по команде, несмотря на то, что широкая общественность узнала о таком имени лишь несколько месяцев назад.

Первый тайм стал настоящей катастрофой для Англии. Все то, что мы видели раньше, все ошибки и неудачи этой команды в прошлых матчах возвели в абсолют на этом отрезке. Словакия не боялась своего соперника и это было самое важное: они стремительно вылетали в собственные атаки, не боялись обыгрывать даже один в один и за счет умных забеганий разрывали оборону "трех львов". Несколько моментов завершились неудачными ударами, некоторые были заблокированы, но то, что они создали на 25-й минуте, остановить было невозможно.

Простой заброс вперед и борьбу за верховой мяч выиграл Юрай Куцка, который сбросил круглого на Стрелеца, который выдержал гроссмейстерскую паузу и дождался открывания Шранца, четкая передача на Ивана и это 1:0. У кого повернется язык сказать, что это несправедливо?

Да, к концу тайма словаки перестали такими силами лететь в атаки, ведь счет им позволял, а что же в это время мы увидели от Англии? Да ничего. Вот буквально ничего, ни одного удара в створ ворот за тайм, безыдейные подачи и даже стандарты им не помогали, ведь в составе нет Магуайра. Казалось, что изменений стоит ожидать во втором тайме, но и перед его стартом мы не увидели никаких изменений от главного наставника Англии.

В начале второй половины встречи англичане все же нашли свой момент, когда соперники откровенно потеряли Триппьера и его забегание и точный пас на пустые ворота Фодену принес результат. Ну все, сравняли? Нет, вингер "Манчестер Сити" был в офсайде и здесь хочется его покритиковать за это, ведь чувствовать момент нужно, это была его ошибка.

Впоследствии мы увидели замену от сборной Англии и на поле вышел Коул Палмер, который неплохо проявил себя в конце прошлого матча со словенцами. Это означало, что Сака пойдет на позицию левого винг-бека, ведь поле покинул Триппьер. Стала ли команда выглядеть как-то интереснее в атаке? Возможно, немного. Но это не стало переворотом всей игры. Самый опасный шанс от сборной "трех львов" произошел на 78-й минуте, когда Кейн после подачи со штрафного от Фодена не сумел попасть в створ ворот Дубравки. Впоследствии был еще один классный момент после удара из-за пределов штрафной площади от Райса, на добивании Кейн сыграл неудачно.

Что интересно, словаки не отходили в откровенный автобус и не скапливались перед собственными воротами, они всегда играли сбалансировано, хотя и с прицелом на отстаивание результата. Команда Кальцони была готова вылететь в контратаку при первой возможности.

Время шло, атаки англичан имели все меньше идей и последовательностей и когда казалось, что их наконец заслуженно выбрасывают из этого турнира, свою команду спас Джуд Беллингем. Вброс из аута, выиграл воздух в штрафной Марк Гейи, он сбросил его дальше и ударом боковыми ножницами полузащитник мадридского "Реала" отправил мяч в угол ворот Дубравки. 1:1 за минуту до конца компенсированного времени. В тот момент стало откровенно жаль словаков.

А на экстра-таймы словаков просто уже не хватило, в основном в физическом плане, игроки банально устали и уже на первой минуте пропустили гол от Кейна. Сначала Эзе пытался пробить по мячу, который вынесли подальше от штрафной площадки после углового, круглого перевел дальше Айвен Тоуни и Кейн в нескольких метрах от ворот перевел его в сетку ворот. 2:1.

До конца игры словаки пытались отыграться, но не хватило свежести в ногах, а сборная "трех львов" довела дело до логического завершения. Скрип, с которым главный фаворит Евро прошел скромную Словакию, слышали и на Туманном Альбионе. Очередная порция критики для Саутгейта уже готова. Дальше Швейцария и этот матч, вполне вероятно, может стать последним для Англии на турнире.

Евро-2024, 1/8 финала

Стадион: "Фелтинс Арена" (Гельзенкирхен)

Главный судья: Халил Умут Мелер (Турция)

Англия — Словакия 2:1 (после экстра-таймов)

Голы: Беллингем (90+5), Кейн (91) — Шранц (25)

*На 50-й минуте гол Фила Фодена был отменен из-за офсайда

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гейи, Триппьер (Палмер, 66) — Мейну (Эзе, 84), Райс — Сака, Беллингем (Конса, 106), Фоден (Тоуни, 90+4) — Кейн (Галлахер, 106)

Словакия: Дубравка — Пекарик (Тупта, 109), Вавро, Шкриньяр, Ганцко — Куцка (Беро, 82), Лоботка, Дуда (Бенеш, 82) — Шранц (Дембер, 90+3), Стрелец (Боженик, 61), Гараслин (Суслов, 61)

Предупреждения: Гейи (3), Мейну (7), Беллингем (17) — Куцка (13), Шкриньяр (45+1), Пекарик (77), Вавро (108), Дембер (114)