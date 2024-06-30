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Будет ли месть за 1:7? Испания – Грузия: стартовые составы на матч ЧЕ-2024
Четвертый поединок ⅛ финала
Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье вечером на поле "Рейн Энерги Штадион" (Кельн) состоится встреча между "фурией рохой" и "крестоносцами". Команды выступали в одной группе во время квалификации. В Тбилиси подопечные де ла Фуэнте уничтожили соперника со счетом 7:1 – это крупнейшее поражение в истории дебютанта Евро.
Главные тренеры сформировали основные составы на очный матч.
- Испания: Симон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Педри, Родри, Руис – Ямаль, Мората (К), Н. Уильямс
- Запасные: Баена, Вивиан, Гримальдо, Лопес, Мерино, Навас, Ольмо, Оярсабаль, А. Перес, Рая, Ремиро, Субименди, Ф. Торрес, Н. Фернандес, Хоселу
- Грузия: Мамардашвили – Какабадзе, Гвелесиани, Кашия (К), Двали, Лочошвили – Чакветадзе, Китеишвили, Кочорашвили – Микаутадзе, Кварацхелия
- Запасные: Алтунашвили, Гочолейшвили, Гугешашвили, Давиташвили, Зивзивадзе, Квеквескири, Квилитая, Квирквелия, Лобжанидзе, Лория, Сигуа, Табидзе, Цитаишвили, Шенгелия
Матч начнется в 22.00. UA-футбол проведет
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