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Англия спасается за минуту до конца матча. Беллингем забивает Словакии ударом через себя
1:1
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Англии на 90+5 минуте сравнивает счет в матче со Словакией. Это игра 1/8 финала Евро-2024.
Беллингем забивает красавчик-гол в падении через себя после передачи Кейна. Дубравка и все его партнеры в отчаянии. 1:1.
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