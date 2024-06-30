Англия спасается за минуту до конца матча. Беллингем забивает Словакии ударом через себя

Сборная Англии на 90+5 минуте сравнивает счет в матче со Словакией. Это игра 1/8 финала Евро-2024.

Беллингем забивает красавчик-гол в падении через себя после передачи Кейна. Дубравка и все его партнеры в отчаянии. 1:1.

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