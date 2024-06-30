ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не прошло и минуты экстратаймов. Англия уже впереди
Кейн пришел на помощь
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Англии вышла вперед в матче со Словакией в рамках 1/8 финала Евро-2024. Команды не определили победителя в основное время, так что пришлось играть экстратаймы.
Уже меньше чем через минуту после свистка арбитра на первый дополнительный тайм голом отличился Кейн. Он переправил мяч в ворота головой после скидки той же частью тела от Тони. Счет – 2:1.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Следите за результатами и ходом событий во всех поединках Евро-2024 в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Сегодня Арсенал прекратил сотрудничество с 22 футболистами
- "Фавориты Евро" пропускают от Словакии - 0:1. ВИДЕО
- Англия – Словакия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Местный миллиардер выплатил сборной Грузии премию за успех на Евро-2024
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО