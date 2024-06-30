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Сформировалась первая пара четвертьфинала Евро
Увидим, на что будут способны англичане
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Благодаря части сыгранных матчей 1/8 финала Евро сформировалась первая пара в четвертьфинале. В следующем раунде сыграют между собой Англия и Швейцария.
В 1/8 сборная Швейцарии выбила действующего чемпиона Италию (2:0). Англичане, в свою очередь, одолели в экстратаймах Словакию (2:1). Команда Саутгейта уступала до последней минуты матча, однако сумела сравнять счет, а позже и выйти вперед.
Четвертьфинальный матч Евро Англия – Швейцария состоится 6-го июля в Дюссельдорфе. Начало – в 19:00.
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