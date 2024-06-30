Сформировалась первая пара четвертьфинала Евро

Благодаря части сыгранных матчей 1/8 финала Евро сформировалась первая пара в четвертьфинале. В следующем раунде сыграют между собой Англия и Швейцария.

В 1/8 сборная Швейцарии выбила действующего чемпиона Италию (2:0). Англичане, в свою очередь, одолели в экстратаймах Словакию (2:1). Команда Саутгейта уступала до последней минуты матча, однако сумела сравнять счет, а позже и выйти вперед.

Читайте также Швейцария в матче против Италии установила рекорд точности передач за всю историю Евро и ЧМ

Четвертьфинальный матч Евро Англия – Швейцария состоится 6-го июля в Дюссельдорфе. Начало – в 19:00.