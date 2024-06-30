Три льва спаслись за считанные минуты от вылета. Англия – Словакия 2:1. Обзор матча и видео голов

В середине первого тайма "соколы" вышли вперед. После перерыва Фоден мог сравнять счет, но VAR зафиксировал офсайд.

Сенсация была близка, но в компенсированное время Беллингем восстанавливает паритет, а на старте овертайма фаворит встречи впервые выходит вперед. В конце концов, "три льва" удержали преимущество.

Соперники часто пробивали по воротам (14-13), но у обоих коллективов были проблемы с точностью (2-3 в створ). "Соколам" удалось заблокировать 8 ударов, а представители Великобритании совершили 839 пасов.

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Смотрите обзор матча ⅛ финала. Англия – Словакия

Гельзенкирхен. "Фельтинс Арена"

Англия – Словакия 2:1

Голы: Беллингем, 90+5, Кейн, 91 – Шранц, 25