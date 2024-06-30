ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Автогол добавляет себе еще один мяч в бомбардирской гонке. Испания подарила забитый мяч Грузии
Как их остановить?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Прямо сейчас проходит матч 1/8 финала Евро между сборными Испании и Грузии. На 18-й минуте счет открыли грузины.
Классная размашистая атака вышла у подопечных Саньоля. Микаутадзе нашел пространство, растянул испанцев, отдал направо на Какабадзе, а тот прострелил в штрафную "Красной Фурии" – там мяч от Ле Нормана отскочил в сетку ворот Симона.
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Это уже 8-й автогол на Евро-2024. У лучших бомбардиров турнира по состоянию на данный момент, а именно Микаутадзе, Мусиалы и Шранца, всего по 3 гола.
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