Автогол добавляет себе еще один мяч в бомбардирской гонке. Испания подарила забитый мяч Грузии

Прямо сейчас проходит матч 1/8 финала Евро между сборными Испании и Грузии. На 18-й минуте счет открыли грузины.

Классная размашистая атака вышла у подопечных Саньоля. Микаутадзе нашел пространство, растянул испанцев, отдал направо на Какабадзе, а тот прострелил в штрафную "Красной Фурии" – там мяч от Ле Нормана отскочил в сетку ворот Симона.

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Это уже 8-й автогол на Евро-2024. У лучших бомбардиров турнира по состоянию на данный момент, а именно Микаутадзе, Мусиалы и Шранца, всего по 3 гола.

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