Нашествие атак наконец завершилось голом. Испания забивает Грузии

Сборная Испании сравняла счет в матче с Грузией. Это матч 1/8 финала Евро-2024. Напомним, грузины вышли вперед на 18-й минуте благодаря автоголу Ле Нормана.

На 39-й минуте Родри забросил на Вильямса, а тот не нашел лучшего решения, чем вернуть мяч хавбеку. Полузащитник "Ман Сити", недолго думая, пробил с левой ноги и прошил Мамардашвили.

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Арбитры проверили гол на VAR и констатировали, что находившийся перед голкипером Мората не влиял на эпизод. Имеем 1:1.

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