Сказка завершается? Испания вышла вперед в матче с Грузией. ВИДЕО

Продолжается поединок 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Испании и Грузии. Первый тайм завершился вничью - 1:1. Но на старте второй части игры фавориты снова забили.

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Ламин Ямаль на 50-й минуте выполнил идеальный навес на голову Фабиану Руису, с правого фланга точно на дальнюю штангу, буквально вложил мяч на макушку хавбеку - 2:1.

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