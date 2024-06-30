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Джуд Беллингем – игрок матча: оценки за поединок Англия – Словакия
Полузащитник спас сборную от вылета
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный партнер ЧЕ Vivo признал 21-летнего футболиста "Реала" лучшим в третьем поединке ⅛ финала. С этим решением согласны также аналитики WhoScored. Правда, они разделили первое место между Джудом и Декланом Райсом, поставив им по 7,8 балла.
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Статистический портал SofaScore оценил действия опорника "Арсенала" на 8,1 пункта – это самый высокий показатель среди всех участников встречи.
В составе "соколов" выделили форварда "Специи". Давид Стрелец получил 7,5 и 7,3 очка. На его счету результативная передача в первом тайме.
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