Похоже, точка. Уильямс результативно завершил контратаку Испании. ВИДЕО

Продолжается поединок 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Испании и Грузии. На 75-й минуте номинальные хозяева забили третий мяч.

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Команда Саньоля потеряла мяч возле чужой штрафной, Испания сразу же воспользовалась этим: Руис запустил длинную передачу слева на Уильямса, Нико обошел оппонентов, вышел под углом на Мамардашвили и мощно пробил под перекладину и над руками голкипера Грузии. По состоянию на данный момент счет 3:1.

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