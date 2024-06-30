ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Похоже, точка. Уильямс результативно завершил контратаку Испании. ВИДЕО
А у Руиса гол+ассист
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Продолжается поединок 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Испании и Грузии. На 75-й минуте номинальные хозяева забили третий мяч.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Команда Саньоля потеряла мяч возле чужой штрафной, Испания сразу же воспользовалась этим: Руис запустил длинную передачу слева на Уильямса, Нико обошел оппонентов, вышел под углом на Мамардашвили и мощно пробил под перекладину и над руками голкипера Грузии. По состоянию на данный момент счет 3:1.
Следите за результатами и ходом событий во всех поединках Евро-2024 в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Грузинский бизнесмен готов выплатить сборной Сакартвело самые большие премиальные в истории футбола
- "Фавориты Евро" пропускают от Словакии - 0:1. ВИДЕО
- Англия – Словакия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Евро-2024. Швейцария - Италия 2:0. Такой чемпион нам не нужен
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО
Комментарии 1