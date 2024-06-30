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Пошел разгром. Ольмо забивает свой первый гол на Евро. ВИДЕО
Вышел и отличился
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Испании в матче с Грузией доводит счет до разгромного. Четвертый гол забил Ольмо. Кстати, это его первое взятие ворот на Евро в карьере.
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На 83-й минуте Дани завершил комбинацию "Красной Фурии". Игрок с линии штрафной подкрутил мяч в левый от себя угол - Мамардашвили ничего поделать не смог. Таким образом счет стал 4:1.
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