Евро-2024. Испания — Грузия 4:1. На разных уровнях мастерства

Грузия дала бой Испании, но абсолютно предсказуемо его проиграла.

У кавказцев в этом матче не было вариантов, кроме глубокой защиты и контратак. Конечно, так они и сыграли. Тем временем Испания давила позиционно и часто пробивала с разных позиций.

На первый тайм Грузию с некоторыми оговорками хватило. Контратаки были, Испания местами ошибалась и, главное, был гол. На 18-й минуте Какабадзе резко прострелил с фланга на Хвичу, и Ле Норман срезал мяч в свои ворота.

Испания не испугалась, даже не думайте. Парни де ла Фуэнте гнули свою линию, и за счет гиперактивного левого фланга Кукурельи и Нико создавали остроту каждые 3-5 минут. Мамардашвили пахал, как только мог, но на 39-й минуте Родри пробил в нижнюю шестерку идеально точно — 1:1.

+15 - Spain had 15 more shots than Georgia in the first half (17 for, two against); the joint-biggest difference in the first half of a game at the UEFA European Championship on record (since 1980), along with Netherlands versus Latvia in 2004.