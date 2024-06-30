Евро-2024. Испания — Грузия 4:1. На разных уровнях мастерства

Грузия дала бой Испании, но абсолютно предсказуемо его проиграла.

У кавказцев в этом матче не было вариантов, кроме глубокой защиты и контратак. Конечно, так они и сыграли. Тем временем Испания давила позиционно и часто пробивала с разных позиций.

На первый тайм Грузию с некоторыми оговорками хватило. Контратаки были, Испания местами ошибалась и, главное, был гол. На 18-й минуте Какабадзе резко прострелил с фланга на Хвичу, и Ле Норман срезал мяч в свои ворота.

Испания не испугалась, даже не думайте. Парни де ла Фуэнте гнули свою линию, и за счет гиперактивного левого фланга Кукурельи и Нико создавали остроту каждые 3-5 минут. Мамардашвили пахал, как только мог, но на 39-й минуте Родри пробил в нижнюю шестерку идеально точно — 1:1.

+15 - Spain ???????? had 15 more shots than Georgia ???????? in the first half (17 for, two against); the joint-biggest difference in the first half of a game at the UEFA European Championship on record (since 1980), along with Netherlands versus Latvia in 2004. Trap#EURo2024 pic.twitter.com/SIFZDXLzxc — OptaJose (@OptaJose) June 30, 2024

Ну, а во второй половине грузинов уже по сути раздавили. Да, был удар Хвичи с центра поля (чуть мимо), была неточная попытка в контратаке от Цитаишвили, но это все.

Тем временем Испания почти мгновенно вышла вперед благодаря крученому навесу Ямаля на Фабиана Руиса, и после этого уже играла в свое удовольствие.

После 70-й минуты, когда Грузия пошла вперед, этот матч мог закончиться и 3:1, и 4:1 и даже 6:1, если бы Испания имела в составе топового бомбардира. Но его нет.

21y 354d - Three of the six youngest players to score & assist both in a single Euro game ever are Spanish ????????(Fabregas in 2008, Ferran Torres in 2021 & Nico Williams in 2024, all of them with 21 years old). Proactive#EURO2024 #SPAGEO pic.twitter.com/mxPJu76GXT — OptaJose (@OptaJose) June 30, 2024

Мамардашвили отбил почти все; не справился только с ударом в упор от Уильямса-младшего и выстрелом в противоход от хитрого Ольмо.

Лучшая атака этого Евро у Испании, в этом нет никаких сомнений. Но кто сказал, что это гарантирует ей трофей? Тем временем Грузия оставила хорошую память на этом Евро, но желание не означает класс. Вот его сегодня кавказцам и не хватило.

1/8 финала Евро-2024. Кельн. "Кельн Стэдиум"

Испания — Грузия — 4:1

Голы: Родри, 39, Фабиан Руис, 51, Нико Уильямс, 75, Ольмо, 83 — Ле Норман, 18 (автогол)

Испания: Симон — Карвахаль (Навас, 81), Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья (Гримальдо, 66) — Педри (Ольмо, 52), Родри, Фабиан Руис (Мерино, 81) — Ямаль, Мората (Оярсабаль, 66), Нико Уильямс

Грузия: Мамардашвили — Какабадзе, Гвелесиани (Квеквескири, 79), Кашия, Двали, Лочошвили (Цитаишвили, 63) — Чакветадзе (Давиташвили, 63), Китеишвили (Алтунашвили, 41), Кочорашвили — Микаутадзе (Зивзивадзе, 79), Кварацхелия

Предупреждения: Мората, 44 — Давиташвили, 71