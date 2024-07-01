Битва, достойная финала. Определилась еще одна пара четвертьфинала Евро

Половина матчей 1/8 финала Евро уже сыграна. Это означает, что сформировались 2 пары команд, которые сойдутся в следующем раунде. Сначала сложился матч Англии и Швейцарии - они встретятся между собой в четвертьфинале.

Еще одним противостоянием в 1/4 станет матч испанцев и немцев. Напомним, "Красная Фурия" в 1/8 финала разгромила Грузию (4:1), а Германия справилась с Данией (2:0).

Поединок Евро Испания - Германия состоится 5-го июля в Штутгарте. Начало - в 19:00.