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Битва, достойная финала. Определилась еще одна пара четвертьфинала Евро
Будет горячо
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Половина матчей 1/8 финала Евро уже сыграна. Это означает, что сформировались 2 пары команд, которые сойдутся в следующем раунде. Сначала сложился матч Англии и Швейцарии - они встретятся между собой в четвертьфинале.
Еще одним противостоянием в 1/4 станет матч испанцев и немцев. Напомним, "Красная Фурия" в 1/8 финала разгромила Грузию (4:1), а Германия справилась с Данией (2:0).
Поединок Евро Испания - Германия состоится 5-го июля в Штутгарте. Начало - в 19:00.
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