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Австрия - Турция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Австрия - Турция: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.07.2024 ⋊ Евро на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Австрии стала одним из главных открытий группового этапа чемпионата Европы. В своём квартете подопечные Рангника умудрились опередить Францию и Нидерланды.
Турция в стадию плей-офф вышла со второго места группы F, набрав одинаковое количество очков с Португалией, но уступив по дополнительным показателям.
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Матч 1/8-й финала Евро-2024 между Австрией и Турцией состоится во вторник, второго июля, в 22:00. Онлайн прямую видеотрансляцию игры обеспечит видеосервис MEGOGO Футбол 2.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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