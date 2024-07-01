Австрия - Турция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Сборная Австрии стала одним из главных открытий группового этапа чемпионата Европы. В своём квартете подопечные Рангника умудрились опередить Францию и Нидерланды.

Турция в стадию плей-офф вышла со второго места группы F, набрав одинаковое количество очков с Португалией, но уступив по дополнительным показателям.

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Матч 1/8-й финала Евро-2024 между Австрией и Турцией состоится во вторник, второго июля, в 22:00. Онлайн прямую видеотрансляцию игры обеспечит видеосервис MEGOGO Футбол 2.

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