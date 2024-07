Гарри Кейн установил исторический рекорд своей сборной по количеству сыгранных матчей на официальном уровне

Вчера сборная Англии смогла спастись от поражения в основное время, а уже в экстра тайме благодаря голу Гарри Кейна переиграла словаков (2:1). Впрочем, английский форвард также установил новое достижение в истории "трех львов".

Как сообщает Opta, капитан Гарри Кейн провел свой 79-й официальный матч за сборную Англии, больше, чем любой другой игрок в истории мужской национальной команды. Предыдущий рекорд принадлежал голкиперу Питеру Шилтону, который в период 1970-1990 гг. провел 78 поединков на официальном уровне за сборную.

79 - In today's game against Slovakia, Harry Kane will overtake Peter Shilton (78) as the player with the most ever competitive appearances for England (79). Leader. #EURO2024 pic.twitter.com/dc4HQejPDa