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Румыния – Нидерланды. Где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2024
Румыния - Нидерланды: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 02.07.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Румыния на групповом этапе набрала четыре очка, но это позволило ей занять первое место в своей группе. Как ни досадно, но свою единственную победу подопечные Иорданеску одержали над Украиной. Безусловно, выход в 1/8 финала – это уже хорошее достижение, но возможно румыны смогут прыгнуть выше головы?
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В активе Нидерландов также четыре очка в трех матчах. Подопечные Кумана на соревнованиях в Германии играют очень нестабильно. Поражение от Австрии в последнем туре оставило немало вопросов.
Матч между Румынией и Нидерландами пройдет во вторник, 2 июля, в 19.00. Прямую трансляцию матча смотрите на MEGOGO Футбол 1.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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