Румыния – Нидерланды. Где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2024

Румыния на групповом этапе набрала четыре очка, но это позволило ей занять первое место в своей группе. Как ни досадно, но свою единственную победу подопечные Иорданеску одержали над Украиной. Безусловно, выход в 1/8 финала – это уже хорошее достижение, но возможно румыны смогут прыгнуть выше головы?

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В активе Нидерландов также четыре очка в трех матчах. Подопечные Кумана на соревнованиях в Германии играют очень нестабильно. Поражение от Австрии в последнем туре оставило немало вопросов.

Матч между Румынией и Нидерландами пройдет во вторник, 2 июля, в 19.00. Прямую трансляцию матча смотрите на MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч 1/8 фіналу Євро-2024 Румунія - Нідерланди Смотреть трансляцию

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