Испания впервые за 12 лет победила в плей-офф в основное время

Вчера сборная Испании несмотря на то, что пропустила первой в поединке с Грузией, смогла исправить ситуацию в свою пользу и переиграла соперника в основное время (4:1). "Крестоносцы" проиграли уже в седьмой раз "Фурии Роха", пропустив 23 мяча и лишь четыре раза отличившись в ворота соперника.

Как сообщает Opta Analyst, впервые со времен финала Евро-2012 (4:0 против Италии) Испания выиграла матч на стадии плей-офф в основное время на крупном турнире (ЧМ/ЧЕ). Каждая из пяти предыдущих игр на стадии плей-офф переходила в дополнительное время, где дважды они побеждали и трижды вылетали.

Добавим, что в 1/4 финала Евро-2024 Испания сыграет против сборной Германии. Матч состоится 5 июля в 19:00 на стадионе "МХП-Арена" в Штутгарте.