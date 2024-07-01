ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де ла Фуэнте: Могли забивать Грузии 8-9 голов
Грузины ещё легко отделались
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился эмоциями после разгромной победы над Грузией (4:1) в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.
"Мы очень счастливы. Знаем, чего стоит находиться здесь. И это показали наши последние результаты. Это ввело в заблуждение, потому что по игре мы могли забивать 8 или 9 голов. Грузия опасно действует на контратаках, но мы выложились на полную.
Футболисты очень счастливы. Это была очень важная игра для нас, благодаря ней мы сыграем с Германией в четвертьфинале. Мы знали, как важно попасть сюда, никто нам ничего не давал, и мы добились этого благодаря труду. Мы полностью уверены в своих силах.
Сперва мы восстановимся, а затем продолжим наслаждаться футболом, используя наши многочисленные сильные стороны и становясь с каждым днем всё более узнаваемой командой. Против Германии нам надо показать свою лучшую версию", - приводит слова специалиста Marca.
В 1/4 финала Евро Испания сыграет с национальной командой Германии.
Популярное сейчас
- Лацио определился с суммой, которую готов выложить за Шапаренко
- Против кого сыграет Аргентина? Определились первые пары 1/4 финала Кубка Америки
- Англия и Испания вышли в четвертьфинал Евро-2024, Ракицкий покинул Шахтер. Главные новости за 30 июня
- Местный миллиардер выплатил сборной Грузии премию за успех на Евро-2024
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО