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Саньоль - после 1:4 с Испанией: Первый гол не надо было засчитывать, Мората находился в офсайде
Свою миссию специалист выполнил
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Грузии Вилли Саньоль отреагировал на поражение своей команды от Испании (1:4) в 1/8 финала Евро-2024 и вылет с турнира.
"Мы запомним первый тайм, в котором мы были достаточно хорошо организованы. Но были моменты, которые нам не понравились. Первый гол не надо было засчитывать, Мората был в офсайде. Я не знаю, что они делали в кабинке VAR. Возможно, при счете 1:0 к перерыву всё было бы иначе. Но Испания оказалась сильнее и заслуживает пройти дальше.
Мы уже выиграли свой чемпионат Европы ещё до этого матча. Надеюсь, мы оставили хорошее впечатление о Грузии", - цитирует специалиста Le Figaro со ссылкой на beINSports.
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