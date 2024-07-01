Нико Уильямс установил уникальное достижение во время поединка против Грузии

Сборная Испании в 1/8 финала оказалась сильнее Грузии, переиграв своего соперника со счетом 4:1. Одним из творцов успеха "Фурии Рохи" был Нико Уильямс, который отметился в этом поединке голом и результативной передачей.

По сообщению Opta Analyst, 21-летний вингер стал первым игроком в истории чемпионата Европы (с 1980 года), который отметился забитым мячом гол, отдал голевую передачу и выполнил 100% своих пасов (46/46) в игре, которую он начал со старта. Кроме того, для Нико Уильямса это были первые результативные действия за сборную на крупных международных турнирах (ЧМ/ЧЕ), в которых он в целом сыграл 7 матчей.

Добавим, что в четвертьфинальном матче Евро-2024 Испания сыграет против Германии, который состоится 5 июля в 19:00 по киевскому времени.