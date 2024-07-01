Мбаппе - об игре в маске: Абсолютный ужас

Нападающий сборной Франции и "Реала" Килиан Мбаппе рассказал об ощущениях от игры в маске на Евро-2024.

"Играть в маске - абсолютный ужас. Я сменил маску, потому что каждый раз что-то шло не так. Сложно, потому что она ограничивает обзор, скапливается пот и влага. Ее нужно снимать, чтобы все стекало. Такое ощущение, что она сделана в режиме 3D.

Но как только можно будет ее снять - я сделаю это. Могу сказать только спасибо маскам", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, что в маске Мбаппе выступает из-за травмы носа в игре с Австрией (1:0) на групповом этапе.

В 1/8 финала Франция сыграет с Бельгией.