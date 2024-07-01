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Лучано Спаллетти приводит интересную причину плохого выступления Италии на чемпионате Европы
Итальянский специалист вспомнил о победителях Серии А
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу итальянцы уступили Швейцарии (0:2) и прекратили участие на Евро-2024 на стадии 1/8 финала. После вылета Лучано Спаллетти сначала сказал, что не хочет искать себе оправданий. Впрочем, позже главный тренер сборной Италии начал объяснять, что причиной столь раннего вылета является...выигранное Скудетто "Интером".
"Многие проблемы связаны с тем, как закончился сезон. Наши игроки были не в лучшей форме, а это трудно при таких высоких температурах. "Интер" выиграл чемпионат досрочно. Я фактически убедился, что Симоне Индзаги правильно проводил тренировки до самого конца. Но, возможно, подсознательно интенсивность была не такой высокой", - цитирует Спаллетти Goal.com.
Добавим, что в состав сборной Италии из 26 игроков вошли пять футболистов "Интера" - Федерико Димарко, Маттео Дармиан, Алессандро Бастони, Давиде Фраттези и Николо Барелла, трое из которых вышли в старте против швейцарцев.
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