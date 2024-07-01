Родри: Мы не боимся матча с Германией

Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал победу над Грузией (4:1) и предстоящий матч с Германией в 1/4 финала Евро-2024.

"Я думаю, что мы начали матч очень хорошо. Нам пришлось противостоять компактной обороне.

Это 1/8 финала, и мы знали, что матч будет сложнейшим.

Встреча с Германией в четвертьфинале? Германия будет сильна дома, но и их беспокоит поединок с нами.

Мы приехали побеждать и не боимся. Наш менталитет состоит в том, чтобы в пятницу показать свой лучший футбол против Германии", - сказал Родри.