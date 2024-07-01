Саутгейт после победы над Словакией: Нам понадобилось много времени, чтобы выяснить, как выдержать их давление

Вчера сборная Англии сумела перевести игру в экстра тайм, когда Джуд Беллингем сравнял счет за полторы минуты до конца основного времени. В дополнительные 30 минут поединка "три льва" сумели забить второй гол и выйти в четвертьфинал Евро. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт после матча отметил, что его игроки были терпеливыми и смогли достичь нужного результата.

"Это странно, но я никогда не чувствовал, что сегодняшний вечер станет концом нашего турнира. Я думаю, что это один из тех классических английских вечеров, когда мы должны были пройти через тяжелые испытания. Они (Словакия) хорошая команда, нам понадобилось много времени, чтобы выяснить, как выдержать их давление, и для этого нужно быть терпеливым. Во втором тайме мы сделали это лучше, мы исследовали и продолжали быть терпеливыми. Игроки, вышедшие на замену, имели влияние, но в конце концов, мы полагались на навесы, который должен был стать моментом. Но когда ты приложил столько усилий, сколько мог, и соперник стоит на ногах, тогда такие моменты могут случиться, и ты должен сохранять веру", - цитирует Саутгейта Sky Sports.

Добавим, что Англия в 1/4 финала встретится с Швейцарией. Матч состоится 6 июля в 19:00 по киевскому времени.