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Саутгейт после победы над Словакией: Нам понадобилось много времени, чтобы выяснить, как выдержать их давление
На игру трёх львов просто невозможно смотреть
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера сборная Англии сумела перевести игру в экстра тайм, когда Джуд Беллингем сравнял счет за полторы минуты до конца основного времени. В дополнительные 30 минут поединка "три льва" сумели забить второй гол и выйти в четвертьфинал Евро. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт после матча отметил, что его игроки были терпеливыми и смогли достичь нужного результата.
"Это странно, но я никогда не чувствовал, что сегодняшний вечер станет концом нашего турнира. Я думаю, что это один из тех классических английских вечеров, когда мы должны были пройти через тяжелые испытания. Они (Словакия) хорошая команда, нам понадобилось много времени, чтобы выяснить, как выдержать их давление, и для этого нужно быть терпеливым. Во втором тайме мы сделали это лучше, мы исследовали и продолжали быть терпеливыми. Игроки, вышедшие на замену, имели влияние, но в конце концов, мы полагались на навесы, который должен был стать моментом. Но когда ты приложил столько усилий, сколько мог, и соперник стоит на ногах, тогда такие моменты могут случиться, и ты должен сохранять веру", - цитирует Саутгейта Sky Sports.
Добавим, что Англия в 1/4 финала встретится с Швейцарией. Матч состоится 6 июля в 19:00 по киевскому времени.
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