Дешам: Франции нужно подготовиться к серии пенальти к игре с Бельгией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем матче с Бельгией в 1/8 финала Евро-2024.

"Мы хорошо знаем Бельгию, игроки хорошо знают друг друга, даже если уже некоторое время мы не встречались с ними.

Это команда, состоящая из лучших игроков, которые играют за лучшие клубы. Очевидно, у бельгийской команды сильный атакующий потенциал. Мы должны подготовиться к серии пенальти. У нас есть информация о наших соперниках, и мы также знаем о возможностях своих игроков. Но моя цель - не допустить дело до серии пенальти", - цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.