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Дешам: Франции нужно подготовиться к серии пенальти к игре с Бельгией
На всякий случай
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем матче с Бельгией в 1/8 финала Евро-2024.
"Мы хорошо знаем Бельгию, игроки хорошо знают друг друга, даже если уже некоторое время мы не встречались с ними.
Это команда, состоящая из лучших игроков, которые играют за лучшие клубы. Очевидно, у бельгийской команды сильный атакующий потенциал. Мы должны подготовиться к серии пенальти. У нас есть информация о наших соперниках, и мы также знаем о возможностях своих игроков. Но моя цель - не допустить дело до серии пенальти", - цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.
Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.
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