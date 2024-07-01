Франческо Кальцона: Все очень разочарованы, ведь мы были почти в четвертьфинале

Сборная Словакии была очень близка к тому, чтобы победить Англию. Впрочем, Джуд Беллингем и Гарри Кейн спасли "трех львов" от поражения и позволило их команде выйти в четвертьфинал (2:1). Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона после поединка заявил, что его команда провела очень хороший матч.

"Разочарование огромное. Но я испытываю больше гордости, чем разочарования. Мы почти выиграли и прошли дальше против команды мирового класса. Мы очень старались, мы почти вышли вперед. Мы не смогли пройти дальше. В дополнительное время мы провели полчаса на половине поля соперника. Я горжусь тем, что мы справились с этим и проделали такую большую работу. К сожалению, мы пропустили гол за несколько секунд до конца. Наша команда не стоит того, чего она стоит. Если вы не обращаете внимания, вы будете наказаны, я не хочу никого обвинять или называть имена. В том моменте мы должны были быть более агрессивными в защите отдельных игроков. Мне не понравилось судейство матча. Но мы проиграли не из-за этого. Я горжусь нашей командой. Мы играли сбалансированную игру со всеми, у нас были моменты, мы забивали голы. Это подтверждает и статистика. Все очень разочарованы, ведь мы были почти в четвертьфинале. К сожалению, мечта развеялась, но мы должны с этим смириться", - цитирует Кальцону Daily Mail.

Добавим, что в 1/4 финала сборная Англии сыграет со Швейцарией.