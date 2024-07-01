Мбаппе - перед матчем с Бельгией: Надеемся, что Франция проснётся

Французский нападающий Килиан Мбаппе рассказал об ожиданиях от матча с национальной командой Бельгии в 1/8 финала Евро-2024.

"Надеемся, что сборная Франции проснётся. Мы не показали высокий уровень на групповом этапе, но нам удалось выйти в плей-офф, и теперь мы намерены пробиться в четвертьфинал. Мы должны прибавить. Нам противостоит хорошая команда, если не выиграем - отправимся домой.

Бельгийцы уступили Словакии, но и мы не смогли обыграть Нидерланды и Польшу. Перед нами новое поколение бельгийских игроков. Они голодны и хотят вписать новую главу в историю бельгийского футбола. У них отличные игроки, и именно такие матчи нам нравятся. С нетерпением ждем встречи", - передаёт слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.