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Тедеско: Наша единственная проблема в том, что мы можем выпустить на поле только 11 футболистов
Приятная головная боль для специалиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско посетовал на сложности при выборе стартового состава на будущий матч с Францией в 1/8 финала Евро-2024.
"Должен ли я рассказать вам о нашем плане на матч? Не думаю, что сейчас подходящий момент, но, разумеется, он у нас есть. Нужно больше, чем один план, а именно - способность к адаптации.
Мы доверяем всем нашим игрокам. Наша единственная проблема в том, что мы можем выпустить на поле только 11 футболистов. В боевой готовности находятся куда больше, и это сложная задача - решить, кто будет на скамейке запасных, ведь все фантастически работают на тренировках, и у каждого свои особенности", - цитирует Тедеско официальный сайт УЕФА.
Начало встречи - 1 июля, в 19:00 по киевскому времени.
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