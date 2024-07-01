Тедеско: Наша единственная проблема в том, что мы можем выпустить на поле только 11 футболистов

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско посетовал на сложности при выборе стартового состава на будущий матч с Францией в 1/8 финала Евро-2024.

"Должен ли я рассказать вам о нашем плане на матч? Не думаю, что сейчас подходящий момент, но, разумеется, он у нас есть. Нужно больше, чем один план, а именно - способность к адаптации.

Мы доверяем всем нашим игрокам. Наша единственная проблема в том, что мы можем выпустить на поле только 11 футболистов. В боевой готовности находятся куда больше, и это сложная задача - решить, кто будет на скамейке запасных, ведь все фантастически работают на тренировках, и у каждого свои особенности", - цитирует Тедеско официальный сайт УЕФА.