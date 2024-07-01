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Испания в седьмой раз забила в матче Евро не менее четырех голов
И упрочила свое лидерство в этой номинации.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 30-го июня, сборная Испании пробилась в четвертьфинал Евро-2024, одолев сборную Грузии. Испанцы первыми пропустили, но впоследствии забили сопернику четыре гола.
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Эта победа стала для Испании знаковой в плане результативности на Евро. В седьмой раз в своей истории "фурия роха" забивает на чемпионате Европы более трех голов в одном матче. Далее – статистика.
Сборные, забивавшие в матчах чемпионатов Европы четыре и более мяча.
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