Испания в седьмой раз забила в матче Евро не менее четырех голов

В воскресенье, 30-го июня, сборная Испании пробилась в четвертьфинал Евро-2024, одолев сборную Грузии. Испанцы первыми пропустили, но впоследствии забили сопернику четыре гола.

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Эта победа стала для Испании знаковой в плане результативности на Евро. В седьмой раз в своей истории "фурия роха" забивает на чемпионате Европы более трех голов в одном матче. Далее – статистика.

Сборные, забивавшие в матчах чемпионатов Европы четыре и более мяча.