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Игрок Словакии: Давно так не расстраивался из-за футбола. Гол Беллингема стал кинжалом в сердце
Красивая метафора
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Словакии Давид Ганцко рассказал о своих ощущениях после обидного поражения от Англии (1:2) в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.
"Я давно так не расстраивался из-за футбола. Я знаю, что это всего лишь игра, но мы были очень близки к чему-то особенному; к тому, о чем мы мечтали.
Мы сделали все возможное, чтобы это произошло, но в итоге все перевернулось с ног на голову. Гол Беллингема, который сравнял счёт, стал словно кинжалом в сердце", - приводит слова Ганцко пресс-служба УЕФА.
Напомним, Беллингем забил Словакии на 90+5 минуте, сравняв счёт в игре. В дополнительное время второй гол англичанин забил Гарри Кейн.
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