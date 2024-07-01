Игрок Словакии: Давно так не расстраивался из-за футбола. Гол Беллингема стал кинжалом в сердце

Защитник сборной Словакии Давид Ганцко рассказал о своих ощущениях после обидного поражения от Англии (1:2) в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

"Я давно так не расстраивался из-за футбола. Я знаю, что это всего лишь игра, но мы были очень близки к чему-то особенному; к тому, о чем мы мечтали.

Мы сделали все возможное, чтобы это произошло, но в итоге все перевернулось с ног на голову. Гол Беллингема, который сравнял счёт, стал словно кинжалом в сердце", - приводит слова Ганцко пресс-служба УЕФА.