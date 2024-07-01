Франция - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

В последнее время Франция и Бельгия встречаются между собой регулярно каждые 3 года в различных турнирах. В этом году судьба их свела в 1/8 финала чемпионата Европы. Кстати, победитель игры в четвертьфинале будет соревноваться с Португалией или Словенией.

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Чемпионат Европы 2024. 1/8 финала

01.07.2024. "Меркур Шпиль-Арена" (Дюссельдорф)

Главный арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

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