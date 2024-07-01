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Франция - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
Франция - Бельгия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.07.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В последнее время Франция и Бельгия встречаются между собой регулярно каждые 3 года в различных турнирах. В этом году судьба их свела в 1/8 финала чемпионата Европы. Кстати, победитель игры в четвертьфинале будет соревноваться с Португалией или Словенией.
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Чемпионат Европы 2024. 1/8 финала
01.07.2024. "Меркур Шпиль-Арена" (Дюссельдорф)
Франция - Бельгия. 19:00
Главный арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1
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