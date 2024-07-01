Португалия - Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Очевидный фаворит и андердог в нашем матче. Однако у португальцев уже был такой опыт на текущем первенстве: все завершилось неудачно. Словенцы же на групповом этапе у большинства удачно противостояли гораздо более интересным в атаке командам (на бумаге), чем сами есть. В этот раз очень важный экзамен в виде Роналду и Ко.

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Чемпионат Европы-2024, 1/8 финала

1 июля, 22:00. "Арена Франкфурт" (Франкфурт-на-Майне)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1