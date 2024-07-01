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Мартинес: Португалия готова. Сейчас начинается новый турнир
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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