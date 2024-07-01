Матяж Кек перед игрой с Португалией: Мы самокритичны и я ожидаю тяжелого матча, где мы, скорее всего, будем страдать

Сегодня в 1/8 финала сыграют между собой Португалия и Словения. Для представителя Центральной Европы это уже является наивысшим достижением в истории ее выступлений на Евро. Главный тренер словенцев Матьяж Кек перед игрой заявил, что игра для его сборной может показаться тяжелой.

"Когда речь идет о стадии плей-офф, мы можем говорить о взаимном уважении, но на поле все серьезно. Мы знаем, против кого выступаем. Я даже не знаю, с чего начать, когда речь идет об их качестве. Возможно, они имели привилегию немного просчитаться в первой части соревнований, чего мы не сделали. Спасибо португальскому тренеру за добрые слова. Я уважаю его. Наконец-то у нас в Словении футбольная эйфория. Большая благодарность всем, кто нашел время, чтобы поддержать нас в этот период. Никого из игроков не нужно успокаивать. Игроки сами приносят невероятную энергию. Мы осознаем свой уровень, мы самокритичны и я ожидаю тяжелого матча, где мы, скорее всего, будем страдать. Мы не являемся фаворитами, что может лишь больше мотивировать нас. В последнее время у них произошла большая ротация. Португальцы - одни из фаворитов этого Евро. Словения не была фаворитом в предыдущих матчах, и мы рады соревноваться на этом чемпионате. Будет не очень хорошо, если на нас будут давить с первой минуты. Это матчи на вылет. Я безгранично верю в своих игроков", - цитирует Матьяжа Кека Nogomania.com

Добавим, что поединок между этими сборными состоится 1 июля в 22:00 на стадионе "Дойче-банк-парк" во Франкфурте.