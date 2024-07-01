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Бруну Фернандеш: Задачи минимум нет. Наша цель - дойти до финала и победить
Амбициозно
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш назвал главную цель команды на Евро-2024 и поделился ожиданиями от матча 1/4 финала турнира со Словенией.
"Мы хотим побеждать в каждой игре, выходить в финал и побеждать в финале. Задачи минимум нет.
Низкий блок Словении? Дело не только в нем. Дело не только в этом. У них есть два игрока впереди, которые знают, что делать.
Это сплоченная команда, которая также имеет одного из лучших вратарей в мире. Мы играли против них в товарищеском матче, проиграли тогда (0:2 - прим.), и нам нужно сделать выводы из той игры, чтобы извлечь максимум из этой", - заявил Фернандеш.
Начало встречи - в 22:00 по Киеву.
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