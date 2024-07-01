Де Брюйне: Франция может собрать два или даже четыре основных состава

Полузащитник сборной Бельгии и "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне дал оценку будущему сопернику "красных дьяволов" - национальной команде Франции.

"У Франции очень много качественных игроков. Они, без сомнений, могут собрать два основных состава. Возможно, и четыре.

Для победы над Францией мы должны сыграть очень, очень хорошо. Возможно, Франция должна сыграть чуть хуже, чем обычно.

И мы также должны пользоваться своими шансами. У нас не будет десяти моментов в матче с ними, поэтому нужно выжимать максимум.

Мбаппе? Он невероятен. Благодаря своей скорости он может изменить ход матча за секунду. Он забивает много голов и всегда доставляет опасность. У него высокий уровень, как и у других игроков, - сказал Де Брюйне.

Матч между Францией и Бельгией пройдет в рамках 1/8 финала Евро-2024, и начнется в 19:00.