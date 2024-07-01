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Киммих - о четвертьфинале Евро-2024: Испания - команда, которая хочет контролировать игру
Футболист выступил на пресс-конференции
Фото: dfb.de
Йозуа Киммих, защитник сборной Германии, прокомментировал предстоящую игру против Испании в рамках четвертьфинала Евро-2024
"Испания - команда, которая хочет контролировать игру. Но мы тоже этого хотим. Нам нужна динамика, а также смелость и сила. Надеюсь, мы также будем иметь домашнее преимущество.
В конце концов, это наша ответственность на поле. Наша цель - победить Испанию и прогрессировать".
Напомним, что старт матча Испания - Германия состоится 5 июля в 19:00 по киевскому времени.
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