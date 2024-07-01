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За непристойный жест. Джуд Беллингем может пропустить матч 1/4 Евро-2024 против Швейцарии
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Getty Images / Global Images Ukraine
Джуд Беллингем, полузащитник сборной Англии, может пропустить матч 1/4 финала Евро-2024 против Швейцарии.
По информации издания The Mirror, игрока могут наказать за неприличный жест в поединке против Словакии (2:1).
Футболист отпраздновал гол, который забил на компенсированной минуте основного времени, ти самым сравняв счет. Затем игрок опустил руку в область паха и сделал неприличный жест.
Jude Bellinghams gesture to the Slovakian bench after he scored ???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/qwlUSa7Ocs— Football Fights (@footbalIfights) June 30, 2024
Однако сам Беллингем позже объяснил, что это была шуточная договоренность с близкими друзьями, которые были на матче. Также футболист добавил: "Ничего, кроме уважения к тому, как сегодня играла сборная Словакии".
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