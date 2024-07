За непристойный жест. Джуд Беллингем может пропустить матч 1/4 Евро-2024 против Швейцарии

Джуд Беллингем, полузащитник сборной Англии, может пропустить матч 1/4 финала Евро-2024 против Швейцарии.

По информации издания The Mirror, игрока могут наказать за неприличный жест в поединке против Словакии (2:1).

Футболист отпраздновал гол, который забил на компенсированной минуте основного времени, ти самым сравняв счет. Затем игрок опустил руку в область паха и сделал неприличный жест.

Jude Bellinghams gesture to the Slovakian bench after he scored ???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/qwlUSa7Ocs