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Мбаппе против Лукаку и Де Брюйне. Стартовые составы матча 1/8 финала Евро-2024 Бельгия - Франция
Известны стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 1 июля, на Евро-2024 состоятся два матча 1/8 финала, в одном из которых Франция сыграет с Бельгией.
Матч начнется в 19:00 и уже известны стартовые составы команд.
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Франция: Меньян, Упомекано, Кунде, Гризманн, Чуамени, Мбаппе, Канте, Рабио, Тюрам, Салиба, Эрнандес
Бельгия: Кастеелс, Теате, Вертонген, Фас, Кастань, Докю, Онана, Опенда, Карраско, Де Брюйне, Лукаку
Напомним, что UA-Футбол проведет
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