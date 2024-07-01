Мбаппе против Лукаку и Де Брюйне. Стартовые составы матча 1/8 финала Евро-2024 Бельгия - Франция

Сегодня, 1 июля, на Евро-2024 состоятся два матча 1/8 финала, в одном из которых Франция сыграет с Бельгией.

Матч начнется в 19:00 и уже известны стартовые составы команд.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live доступны на UA-Football

Франция: Меньян, Упомекано, Кунде, Гризманн, Чуамени, Мбаппе, Канте, Рабио, Тюрам, Салиба, Эрнандес

Бельгия: Кастеелс, Теате, Вертонген, Фас, Кастань, Докю, Онана, Опенда, Карраско, Де Брюйне, Лукаку

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.