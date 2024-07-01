Евро. Франция – Бельгия 1:0. Точность ударов вышла из чата

Чемпионат Европы 2024. 1/8 финала

01.07.2024. "Меркур Шпиль-Арена" (Дюссельдорф)

Франция – Бельгия 1:0

Главный арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

Франция: Маньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес – Канте, Чуамэни, Рабё – Гризманн – Мбаппе, Тюрам (Круг Муани 62)

Бельгия: Кастельс – Теате, Вертонген, Фас, Кастань (Де Кетеларе 88) – Карраско (Лукебакио 89), Онана, Де Брюйне, Доку – Лукаку, Опенда (Мангала 63)

Предупреждения: Чуамэни 14, Гризманн 23, Рабио 24 – Вертонген 76, Тедеско 77, Мангала 90+3

Гол: Вертонген (аг) 85

Вывеска Франция – Бельгия захватывает в любом случае. Даже если это стадия 1/8 финала, а также если эти команды провели не очень класно групповой этап. Две топ-сборные Европы, с кучей звездных футболистов.

За 3 матча группового этапа французы и бельгийцы забили всего по 2 гола, а пропустили по одному. Что-то подсказывало о возможном не слишком результативном футболе и в плей-офф. Случилось как предполагалось.

Перед игрой эксперты размышляли по какой же тактической схеме будет играть Тедеско. Вариантов было много, тренер мог придумать многое. Ведь бельгийцы по-прежнему в поисках своей оптимальной структуры игры. Как мы увидели, коуч остановился на схеме 4-4-2.

Первые минуты матча прошли в полном затишье. Лишь на 14-й минуте возник первый неплохой момент. Мбаппе в штрафной площади Бельгии пробил выше ворот. Франция играла первым номером – мяч большинство времени был у нее. Бельгия, наверное, как и планировала, села в компактную оборону. Сначала футболисты Тедеско пробовали выполнять длинные передачи на своих атакующих игроков, чтобы те пытались что-то создать впереди. Но это не работало.

Первый удар Бельгия нанесла с помощью стандарта. Де Брейне будто навешивая со штрафного, закрутил прямо в ворота. Меньяну пришлось немного поработать ногами.

Франция, хотя и владела мячом, ничего действительно стоящего создать не могла. Был удар Тюрама головой после подачи Кунде, дважды стрелял Чуамэни... Все мимо ворот. На хG так много не заработаешь. Французам не хватало каких-либо нестандартных действий.

Во втором тайме все та же картина. Коллектив Дешама с -той попытки доходил до владений бельгийцев, но не мог попасть в створ ворот. Только Чуамени на старте тайма классно стрельнул в угол (не без рикошета) – голкипер перевел на угловой.

На 54-й минуте было сольное выступление от Мбаппе. Он сместился в центр площадки и стрельнул над поперечиной. Бельгия могла ответить моментом Карраско, но что поделаешь, когда у соперника в обороне такие самоотверженные защитники как Эрнандес. Прекрасный подкат.

Первый удар бельгийцев в створ ворот произошел на 70-й минуте - Меньян отразил выстрел Лукаку. Нехватка креативности у обеих команд удивляла. Такой набор исполнителей – и такая беда...

Гол на 85-й минуте был просто подарком с небес. Коло Муани отважился на удар, а Вертонген, с ним игравший, коленом переправил мяч в ворота. Снова автогол на Евро. Как бы то ни было – 1:0.

Франция выходит в четвертьфинал, где встретится с победителем пары Португалия – Словения. Эта игра состоится 5 июля. В ней точно не примет участие Рабио, схвативший сегодня лишнюю желтую карточку.