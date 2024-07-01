Франция забила Бельгии на 86-й минуте матча. ВИДЕО

Сегодня, 1 июля, в первом матче дня 1/8 финала Франция играла с Бельгией.

Французы владели инициативой, однако не сказать, что создали много моментов.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Игра продвигалась и когда уже казалось, что овертаймов не избежать, на 86-й минуте французы забили – затяжная атака и на удар вывели Коло Муани.

Тот пробил классно, да еще и рикошет вмешался – УЕФА записал взятие ворот как автогол Вертонгена.