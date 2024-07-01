Роналду и ко в роли явного фаворита. Стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2024 Португалия - Словения

Сегодня, 1 июля, на Евро-2024 состоятся два матча 1/8 финала, в одном из которых Португалия сыграет со Словенией.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live доступны на UA-Football

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Пепе, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Жоау Палинья, Витинья, Бернарду Силва, Рафаэль Леау, Роналду

Словения: Облак, Балковец, Дркушич, Бийол, Карничник, Млакар, Элшник, Гнезда-Черин, Стоянович, Шешко, Шпорар

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.