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Роналду и ко в роли явного фаворита. Стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2024 Португалия - Словения
Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 1 июля, на Евро-2024 состоятся два матча 1/8 финала, в одном из которых Португалия сыграет со Словенией.
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Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Пепе, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Жоау Палинья, Витинья, Бернарду Силва, Рафаэль Леау, Роналду
Словения: Облак, Балковец, Дркушич, Бийол, Карничник, Млакар, Элшник, Гнезда-Черин, Стоянович, Шешко, Шпорар
Напомним, что UA-Футбол проведет
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