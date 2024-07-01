ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рабьо не сыграет в 1/4 финала Евро-2024 из-за перебора желтых карточек
На 24-й минуте матча против Бельгии футболист получил горчичник
Фото: twitter.com/equipedefrance
Сборная Франции обыграла Бельгию в матче 1/8 финала Евро-2024. Но теперь подопечные Дидье Дешама в четвертьфинале сыграют без Адриана Рабьо.
Футболист получил желтую карточку против сборной Польши в последнем поединке группового этапа турнира и на 24-й минуте матча против бельгийцев.
Франция сыграет в четвертьфинале с победителем матча Португалия - Словения.
Популярное сейчас
- Португалия - Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Франция - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Стали известны игроки Динамо, которые отправятся на Олимпиаду
- Испания - Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/8 Евро-2024
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО