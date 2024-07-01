Рабьо не сыграет в 1/4 финала Евро-2024 из-за перебора желтых карточек

Сборная Франции обыграла Бельгию в матче 1/8 финала Евро-2024. Но теперь подопечные Дидье Дешама в четвертьфинале сыграют без Адриана Рабьо.

Футболист получил желтую карточку против сборной Польши в последнем поединке группового этапа турнира и на 24-й минуте матча против бельгийцев.

Франция сыграет в четвертьфинале с победителем матча Португалия - Словения.