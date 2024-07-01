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Кунде стал лучшим игроком матча Франция - Бельгия
УЕФА определила лучшего футболиста поединка
Фото - Аліна Єрофеєва
В понедельник, 1 июля, сборная Франции обыграла Бельгию в рамках 1/8 финала Евро-2024 (1:0).
Лучшим игроком матча по версии УЕФА стал француз Жуль Кунде.
Футболист сыграл 90 минут, за которые выполнил 56 из 63 точных передач (89%), имел успех в пяти удачных обводках из восьми и в целом сделал 85 касаний к мячу.
A brilliant display from Jules Koundé ????????????@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/kHtSr1Q3De— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 1, 2024
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