Дешам - о победе против Бельгии: Нам удалось не попасть в их ловушку

Дидье Дешам, тренер сборной Франции, прокомментировал победу в матче 1/8 финала против Бельгии (1:0).

"Мы достигли значительного прогресса, и наши соперники были очень осторожными. Команда делала все возможное, чтобы создавать моменты, и мы создали больше, чем наши соперники. Нам удалось не попасть в их ловушку.

Гол в собственные ворота, если он отбит, означает, что кто-то должен был пробить. Если мяч оказался в сетке, значит, так тому и быть. Здесь на этом турнирфе лучшие команды, а игры имеют высокую интенсивность. У нас всегда есть возможность забивать больше. Нам было сложно с самого начала ЕВРО, но мы всегда имели шансы".