ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дешам - о победе против Бельгии: Нам удалось не попасть в их ловушку
Специалист поделился своими эмоциями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дидье Дешам, тренер сборной Франции, прокомментировал победу в матче 1/8 финала против Бельгии (1:0).
"Мы достигли значительного прогресса, и наши соперники были очень осторожными. Команда делала все возможное, чтобы создавать моменты, и мы создали больше, чем наши соперники. Нам удалось не попасть в их ловушку.
Гол в собственные ворота, если он отбит, означает, что кто-то должен был пробить. Если мяч оказался в сетке, значит, так тому и быть. Здесь на этом турнирфе лучшие команды, а игры имеют высокую интенсивность. У нас всегда есть возможность забивать больше. Нам было сложно с самого начала ЕВРО, но мы всегда имели шансы".
Популярное сейчас
- Стали известны игроки Динамо, которые отправятся на Олимпиаду
- Динамо претендует на одного из лидеров Днепра-1
- Шахтер выбрал стадион для домашних матчей УПЛ
- Местный миллиардер выплатил сборной Грузии премию за успех на Евро-2024
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО