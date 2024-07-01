Кунде: Я был удивлен тем, как играла Бельгия

Жюль Кунде, защитник сборной Франции, поделился своими мыслями о матче против Бельгии (1:0) в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

"Я был удивлен тем, как играла Бельгия. Я думал, что они будут больше атаковать, особенно когда увидел состав. Но у нас есть такие игроки, как Килиан Мбаппе или Антуан Гризманн, которые могут заставить защитников быть более осторожными".