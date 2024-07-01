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Кунде: Я был удивлен тем, как играла Бельгия
Футболист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Жюль Кунде, защитник сборной Франции, поделился своими мыслями о матче против Бельгии (1:0) в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024.
"Я был удивлен тем, как играла Бельгия. Я думал, что они будут больше атаковать, особенно когда увидел состав. Но у нас есть такие игроки, как Килиан Мбаппе или Антуан Гризманн, которые могут заставить защитников быть более осторожными".
Напомним, что Франция сыграет в четвертьфинале с победителем матча Португалия - Словения.
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