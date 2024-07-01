Тедеско - о поражении против Франции: Через час после пропущенного мяча трудно прибегать к анализу

Надо отдать должное его выдержке, что он не сказал какой м**ак судил им игру.....как французы нгагло хватали..держали...валили во время контратак его крайков - и не было ни одного свистка,...ни одного штрафного... И когдла Тедеску сказал этому м***вону : А чего ты пять секунд рназад не свис тнул около их штрафной? - он и Тедеску горчичник показал...доктор айболит х**ов... Зато когда бельгиец только дотрагивался до француза -это сразу горчичник ! Три! Горчичника!! За первые 13 минут !!! Профессиональные футболисты после трех судейских свистков уже понимают какая команда победит.... та и победила... Конечно, меня ща спросят: а кто бельгийцам мешал забить. Вот - судья и мешал. Нагло и откровенно