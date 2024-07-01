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Тедеско - о поражении против Франции: Через час после пропущенного мяча трудно прибегать к анализу
Специалист поделился своими эмоциями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Доменико Тедеско, тренер сборной Бельгии, высказался о поражении в матче 1/8 финала Евро против Франции (1:0).
"Через час после финального свистка и пропущенного гола трудно прибегать к анализу.
Мы видели, что Франция имела проблемы с защитой. Мы хотели сыграть с тремя форвардами, чтобы атаковать. Это была основная идея. В обороне мы хотели убрать их вингеров, и это хорошо сработало".
"Кастельс блестяще выступил на этом Евро. Он спас нас против Украины, и это лишь один пример. Его сейв означал, что мы могли играть в эту игру. Он был фантастическим, и сегодняшний гол не был его виной", - добавил специалист.
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